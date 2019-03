Gwyneth Paltrow lancia una linea di lingerie hot: sul suo Goop reggiseni sadomaso e frustini

Ultimo aggiornamento: 20:55

Reggiseni hot, guepiere al limite del sadomaso e perfino i frustini. Se pensando a Gwyneth Paltrow vi viene ancora in mente il personaggio di Shakespeare in Love è ora di fare un bagno d'attualità. La bella attrice, il cui sito, Goop, da anni dispensa consigli di benessere e salutismo, ora propone una nuova linea di lingerie in stile Cinquanta sfumature di grigio.Il tutto ricercatissimo e molto chic, in pieno stile Gwyneth: il reggiseno "Nude" con le borchie costa 352 euro, mentre, per chi volesse osare, il frustino è disponibile per "soli" 269 euro. E nemmeno gli slip in latex, abbinati al reggiseno e perforati in ogni dove, sono proprio low cost: 359 euro, ma volete mettere per un capo "scioccante, sexy, e sovversivo al punto giusto" come dice la descrizione?