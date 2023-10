Ballerine Mesh, le scarpe del momento (che possono costare anche 1.000 euro) sono sold out: la moda che fa impazzire le star

di Redazione web

Le scarpe della stagione

La modella Maya Stepper le aveva definite «Le scarpe della stagione».

Le critiche sullo stile

I prezzi variano dalle più economiche a paia più costosi che hanno raggiunto anche i mille euro, come quelle elegantissime di Bottega Veneta che costano 950 euro. E se le ballerine sono, da sempre, un paio di scarpe amatissime per la loro comodità, pare non lo siano altrettanto per l'effetto che rendono al piede e alla sagoma del corpo.

«Piacciono solo ai feticisti, sono troppo basse e sembra di camminare come le papere», scrivono alcuni utenti online. O, ancora: «La ballerina è la scarpa più brutta di sempre, così avete solo peggiorato le cose», commentano altri, riferendosi all'effetto trasparente.

