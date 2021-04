​Lotteria degli scontrini: giovedì la seconda estrazione. Ecco come partecipare e riscuotere le vincite. Oltre 685 milioni di biglietti in corsa, in palio 10 premi da 100mila euro ciascuno. Gli scontrini emessi dal 1° al 31 marzo sono stati oltre 22 milioni, un dato in crescita del 33,56% rispetto al mese precedente.

Per i consumatori, la possibilità di centrare la vincita è – più o meno - di 1 su 68 milioni per ogni biglietto della Lotteria degli scontrini messo da parte. L’estrazione si terrà presso il campus Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria e i codici vincenti verranno resi pubblici lo stesso giovedì 8 aprile alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter di Adm.





LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, COME PARTECIPARE

Alla Lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all’esercente il codice lotteria – da richiedere sul portale dedicato - al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso, spiega agipronews, vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino. Alla lotteria non partecipano gli acquisti effettuati in contanti, quelli inferiori a un euro, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente utilizza il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria per la detrazione o la deduzione fiscale.





LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, 90 GIORNI PER RISCUOTERE

Le vincite verranno comunicate tramite Pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori avranno poi 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale e non è soggetto ad alcuna tassazione.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, IL CALENDARIO



Oltre alle estrazioni mensili, da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, che metteranno in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale, ricorda agipronews, è fissata per giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre. A festeggiare saranno anche gli esercenti: per ogni estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, mentre quella annuale assegnerà un premio da 1 milione di euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 21:12

