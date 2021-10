Gratta un biglietto da 3 euro e ne vince 200mila: la fortunata è una donna

La fortuna bacia Francavilla, dove l’altra sera una donna, probabilmente residente in città, ha vinto 200 mila euro al gioco del gratta e vinci con un biglietto da appena tre euro. Il biglietto è stato venduto nella tabaccheria Lucky Star in piazza Sant’Alfonso, all’angolo con via Monte Corno.

La fortunata tabaccheria di proprietà delle sorelle Simona e Monica Simone non è nuova alle vincite al gratta e vinci, solo qualche mese fa un’altra fortunata residente aveva vinto 10 mila euro con un biglietto da due euro e poco prima a portarsi a casa 2 mila euro, sempre con un biglietto del gratta e vinci, era stato un anziano della zona. E’ invece un mistero l’identità della vincitrice del biglietto da 200 mila euro, una signora di mezza età, che non è una frequentatrice assidua della tabaccheria francavillese, ma sembra che risieda nella zona.

