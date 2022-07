Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 5 luglio 2022: i numeri vincenti

Superenalotto, è sempre caccia al 6 dei sogni con il jackpot dei record che ammonta oggi a 233,2 milioni di euro. Potete seguire su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 luglio 2022. Conosceremo i numeri estratti a partire dalle 20, di seguito pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la combinazione del Superenalotto il jackpot ha raggiunto la quota di 233 milioni e 200mila euro, cifra record in Italia e nel mondo.

SCORRI L'ARTICOLO PER SCOPRIRE LA SESTINA VINCENTE

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di martedì 5 luglio 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e 2022.

Estrazioni del Lotto di oggi martedì 5 luglio 2022

Estrazioni del Superenalotto di stasera martedì 5 luglio 2022

Quote della sestina vincente del Superenalotto di martedì 5 luglio 2022

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Leggi anche > Tutti i numeri ritardatari del Lotto

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta quasi un anno fa lo scorso 22 maggio 2021, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera martedì 5 luglio 2022 ammonta a 233,2 milioni. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

Link utili: Agenzie delle Accise, Dogane e Monopoli, Superenalotto, Lotto

Leggi anche > Tutti i numeri estratti di oggi del Superenalotto

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA