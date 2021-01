Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi martedì 12 gennaio 2021

Su Leggo.it in diretta le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 gennaio 2021. I numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 5 - 19 - 21 - 33 - 61 - 90. Numero Jolly 43, Superstar 52. Nessun 6, centrato un 5+ da quasi 600mila euro. Il jackpot a disposizione per il prossimo concorso è arrivato alla cifra di 91 milioni e 200 mila euro. Il Lotto è un gioco di Lottomatica

LOTTO, LE RUOTE

BARI 90 85 78 75 64

CAGLIARI 15 82 13 17 79

FIRENZE 36 88 14 5 11

GENOVA 84 51 20 38 71

MILANO 50 6 84 72 25

NAPOLI 33 16 13 53 56

PALERMO 20 49 44 30 78

ROMA 28 21 5 90 88

TORINO 42 47 36 15 53

VENEZIA 22 38 2 43 75

NAZIONALE 36 38 87 40 58

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

5 19 21 33 61 90

Numero Jolly 43

Superstar 52

10ELOTTO, I NUMERI

6 15 16 20 21 22 28 33 36 38 42 47 49 50 51 82 84 85 88 90

Numero Oro 90

Doppio Oro 90 85

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 585.742,56

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 14.556,92

Punti 4: 1.201 totalizzano Euro: 160,40

Punti 3: 34.697 totalizzano Euro: 16,72

Punti 2: 454.301 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 16.040,00

Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.672,00

Punti 2SS: 2.062 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.347 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 23.367 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.964 totalizzano Euro: 349.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 91.200.000,00

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 21:31

