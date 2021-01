Turista per sempre, il giallo del biglietto fotocopiato con la vincita milionaria: «Nessuna conferma». Cosa è successo

Si tinge di giallo la storia di una fotocopia con un biglietto vincente del Turista per sempre lasciato davanti all'ingresso del bar La Terrazza 92 a a Salvarosa di Castelfranco. La vicenda è raccontata dalla Tribuna di Treviso. Il titolare del locale ha trovato il biglietto fotocopiato in bianco e nero accompagnato da un messaggio scritto a penna che recita: «Bar Terrazza grazie. Ho vinto 1.840.000 euro».

La foto è stata pubblicata sul profilo Facebook del bar che ha dichiarato di averlo trovato ieri sera chiudendo l'esercizio commerciale. Come spiega la Tribuna di Treviso, che ha contattato il titolare, non ci sarebbe però alcuna conferma ufficiale dalla Lottomatica sull'avvenuta vincita.

TURISTA PER SEMPRE: BIGLIETTO VINCENTE FOTOCOPIATO

«Non ho dubbi che sarà una vincita vera», ha spiegato al quotidiano il proprietario del bar. «Solo che vorrei saperlo con certezza - ha aggiunto - per ora non ho conferme. Sarei immensamente felice che un mio cliente avesse avuto una simile opportunità». Un mistero che potrebbe aver regalato una nuova vita al fortunato vincitore, ma che ancora non ha un nome o una certezza ufficiale.

