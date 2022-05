Vita di Bambi, storia di una metamorfosi nei tre racconti di Emiliano Reali (in un unico volume)

Di giorno, Giacomo è una persona come tante. Alla sera, diventa Bambi, seducente e misteriosa, alla ricerca di conquiste nelle notti romane. Emiliano Reali, scrittore impegnato per i diritti civili, propone uno dei romanzi più interessanti a tema transessuale.

È Bambi. Storia di una metamorfosi che per la prima volta riunisce in un unico volume la trilogia: si passa dal mistero dell’identità di Bambi al percorso difficile e tormentato della transizione, fino al risvolto amoroso. Bambi affronta la propria vita alternando momenti realistici e duri a poetici e romantici. Il libro è dedicato alla memoria di La Karl du Pigné, vero nome Andrea Berardicurti, drag queen e attivista protagonista per 30 anni delle notti capitoline, scomparsa nel 2018 a 61 anni.

Emiliano Reali, Bambi. Storia di una metamorfosi, Avagliano Editore, 248 p, 17 euro

