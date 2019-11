L'altra metà di Parigi, gli intellettuali della Rive Droite raccontati da Giuseppe Scaraffia

Èvero che intellettuali e artisti a Parigi vivevano solo sulla Rive Gauche della Senna? Leggenda, soprattutto tra il 1919-1939. Lo dimostra Giuseppe Scaraffia in L'altra metà di Parigi. La Rive Droite. La riva destra non era solo quella dell'alta borghesia. Nei caffè e locali, alberghi e palazzi che si snodavano tra Palays Royale, Louvre e Montmartre, si incontravano divi e artisti. Da Hemingway a Colette, da Simenon a Picasso, e Josephine Baker. Il volume, suddiviso per quartieri, traccia le storie dei personaggi con un profluvio di aneddoti e curiosità sfiziose e colte.



Giuseppe Scaraffia, L'altra metà di Parigi, Bompiani, 410 p, 32 euro
Martedì 19 Novembre 2019

