James Kerr, gli All Blacks e le lezioni di vita dal rugby

Ispirato alla mitica squadra degli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby più forte al mondo, il coach James Kerr ne ricalca la formula del successo e ne fa un libro per essere usato come vademecum in altri campi.



Una sorta di palestra dei 15 fondamentali, per vincere nel lavoro e nella vita. “Passa la palla”, “abbraccia le aspettative”, “i campioni vanno oltre”, “allenati per vincere”, “sii un buon antenato”,… portano a creare “niente teste di cazzo”, appunto. Più di un mantra, una guida per formare nelle persone un alto grado di autonomia, fiducia e abituarli a lottare per una causa comune, in armonia e senza dissidi, reprimendo l’ego individuale per una causa più grande.



James Kerr, Niente teste di cazzo, Mondadori, 204 p, 19 euro Martedì 4 Giugno 2019, 09:48

