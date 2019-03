Il giovane legale, il maresciallo e le lezioni sull'arte dell'indagine

Cosa fare in ospedale per passare il tempo? Ascoltare i racconti di casi brillantemente risolti da un navigato carabiniere. È quanto fa Giulio, poco più di 20 anni, ricoverato in ortopedia e in stanza con il maresciallo Pietro Fenoglio, vecchio militare, che ha visto di tutto. I due diventano amici e quelle narrazioni diventano riflessione sulla conoscenza, sui concetti di verità e menzogna e sul potere. La versione di Fenoglio di Gianrico Carofiglio (Einaudi) è (anche) un manuale sull'arte dell'indagine sotto forma di romanzo. (P.Pas.)



Gianrico Carofiglio, La versione di Fenoglio, 176 p, 16,50 euro