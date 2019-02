Dove volano gli asini, il mal d'Africa raccontato dall'esperienza di Federica Fusco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo mesi in Etiopia con una onlus, la giornalista pescarese Federica Fusco torna in Italia e mette nero su bianco la sua esperienza, tra diario di bordo e racconto (più 14 foto scattate da lei).«Ero lì come ufficio stampa del Progetto Etiopia Onlus Lanciano e mi sono ritrovata con così tante immagini, volti, sapori che non riuscivo a dimenticare e ho pensato di scrivere un libro». Fusco ha organizzato il concerto di beneficenza di Fabrizio Bosso e Luciano Biondini, e lo racconta, per poi divagare. Il titolo-metafora dove volano gli asini? «Viene dalla mia immaginazione, volendo strizzare l'occhio alla fantasia».