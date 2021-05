De Giovanni, quando la salvezza arriva da due occhi del passato

Il nipotino di Sara Morozzi ha due anni e sta morendo di tumore. La donna, ex agente dei servizi segreti, non smette di lottare per lui. Apprende che la salvezza arriverebbe solo da una persona del suo passato, due occhi che riemergono dal 1990. E' il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni, autore di noir approdati con successo anche in tv: dai Bastardi di Pizzofalcone al Commissario Ricciardi. E' al quarto romanzo con l'ex agente dei servizi segreti Sara Morozzi protagonista: è destinata anch'esse a sbarcare in televisione.

Maurizio De Giovanni, Gli occhi di Sara, Rizzoli, 323 p, 19 euro

