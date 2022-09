Cristina Pitrè, il recupero interiore per una nuova rinascita nella consapevolezza

di Piergiorgio Bruni

Un graduale recupero interiore dell’autrice attraverso una profonda analisi, per una nuova nascita nella consapevolezza, continuamente in bilico tra l’orgogliosa affermazione della sua indipendenza e l’inevitabile bisogno di amore. Tutto ha inizio dal ritrovamento, nel cassetto di un comodino, del diario della madre: da lì, quasi inaspettatamente, comincia il difficile percorso a ritroso prima della bambina, poi dell’adolescente.

Una strada segnata dalla violenza del padre verso la moglie, in un quadro familiare dominato dalla paura e dalla sopraffazione, dove madre e figlia vivono inevitabilmente un legame viscerale e profondo. Unite e, allo stesso tempo divise, dal sentimento per quel maschio così abile a usare violenza psicologica e fisica per raggiungere i propri scopi e sottolineare il potere. Un personaggio odiato e amato, a tal punto da considerarlo una guida, finendo di fatto in una trappola mortale.



Cristina Pitrè, Un pezzetto di vita così, gruppo Albatros Il Filo, 278 p, 14,90 euro.

