Silvana De Mari, dottoressa No vax radiata dall'Ordine dei medici: «Ne vado fiera, ho salvato decine di migliaia di persone»

di Redazione web

Silvana De Mari, dottoressa nota per le sue idee No vax, è stata radiata dall'Ordine dei medici di Torino. A raccontarlo è stata la diretta interessata.«Con infinita fierezza comunico che in data 6 giugno mi è arrivata la comunicazione della decisione della commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Torino sulla trattazione del mio procedimento disciplinare: radiazione dall'Ordine dei medici», ha detto nel suo blog su Facebook. Era stata sospesa nel 2021 per non essersi vaccinata contro il Covid.

«Omosessualità è contro natura», dottoressa condannata: multa di 1500 euro

De Mari: salvate migliaia di vite

«Per tutto il tempo della cosiddetta pandemia ho fatto affermazioni, anzi esternazioni come scrivono i colleghi, che hanno salvato migliaia o forse decine di migliaia di persone - afferma commentando il provvedimento - Ho consigliato l'olio di fegato di merluzzo: pochi mesi fa è stata confermata dall'università di Oslo la sua azione prodigiosa nel prevenire l'infezione Covid 19 o almeno nel diminuire la gravità.

Cosa ha detto

De Mari è una convinta no vax. «In questo momento in cui il popolo italiano è flagellato da strane nuove epidemie di malore improvviso, e mortale, di miocarditi e pericarditi, di cancri e di cancri talmente violenti che è stato coniato il termine turbo cancro, è un onore essere radiata dagli Ordini che hanno imposto questi farmaci - chiosa - Grazie alle mie parole migliaia di persone hanno rifiutato l'inoculazione dei farmaci in questione. Ne sono infinitamente fiera. Nei prossimi giorni discuteremo tutti i punti delle 14 pagine di motivazione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA