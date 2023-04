Vaccino contro tumore e infarto, Bassetti provoca i No-vax: «Come si cureranno loro?»

di Redazione web

«Moderna e Pfizer hanno annunciato che entro il 2030 milioni di persone potrebbero salvarsi grazie a nuovi vaccini per il tumore, le malattie cardiovascolari e autoimmuni. Tutto questo sarà possibile solo grazie alla tecnologia a mRna, messa a punto per i vaccini Covid». Lo ricorda Matteo Bassetti, responsabile della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Cosa ha detto Bassetti

In un post su Facebook lancia una provocazione: «E ora come si cureranno il cancro i no vax/no brain - chiede - visto che continuano a sostenere che questi vaccini fanno male, cambiano il Dna e non funzionano? Secondo me - chiosa - correranno a farseli per primi!! Viva la coerenza!».

