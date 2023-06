Femminicidio ad Asti, uomo uccide la moglie e tenta il suicidio: è grave in ospedale

di Redazione web

Omicidio a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, e potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di femminicidio. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via XX Settembre: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118. L'autore dell'omicidio, scrive l'agenzia ANSA, sarebbe un cinquantenne, Paolo Riccone, portato in ospedale ad Asti: l'uomo avrebbe ucciso la moglie e avrebbe poi tentato di suicidarsi, scrive il quotidiano La Stampa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 16:38

