Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: è ricoverato in ospedale

Drammatico incidente sul lavoro stamani, mercoledì 1 marzo 2023, a Torino in un cantiere di un palazzo di largo Toscana. Un operaio 37enne egiziano è precipitato da un'altezza di cinque-sei metri. Le cause sono ancora da accertare anche se sembra che il ponteggio abbia ceduto.

È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia e gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino, a cui competono le indagini sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 15:53

