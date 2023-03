Morto al parco: Luca Moro aveva 54 anni, il cadavere trovato da un passante col cane

di Redazione web

Tragica fine per Luca Moro, originario di San Benedetto del Tronto di 54 anni che, intorno alle 7 di ieri mattina, è stato trovato senza vita nel parco Bau di via Crivelli. A scoprire il corpo è stato un passante, un residente della zona che stava portando a spasso il cane. Il corpo è stato rinvenuto nell’area verde che si trova sulla ripida salita di via Crivelli e via Giotto, una delle vie secondarie, nella zona collinare del quartiere di San Filippo Neri.

L’uomo stava passando nel vialetto che si trova sotto il parco Bau e ha notato la sagoma di Moro in terra appoggiato alla recinzione. Ha impiegato pochi istanti a capire che si trattava di un cadavere e ha immediatamente dato l’allarme allertando i sanitari del 118 e i carabinieri. Sul posto è arrivata in poco tempo un’ambulanza ma il personale sanitario arrivato a bordo del mezzo di emergenza non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Insieme ai sanitari sono arrivati anche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che hanno trovato, vicino al corpo di Moro una siringa.

Non è pertanto escluso che il decesso possa essere arrivato in seguito ad un malore conseguente a un’overdose ma a stabilirlo saranno gli esami tossicologici. Il cinquantaquattrenne era seduto sul bordo del Parco Bau che si trova su un’area rialzata, una sorta di collinetta, e che dopo essersi sentito male si è sbilanciato ed è finito all’indietro, cadendo dal livello rialzato e scivolando fino alla recinzione che ha arrestato la caduta. Il decesso dovrebbe risalire alla tarda serata di lunedì e, probabilmente, la scoperta è stata fatta soltanto ieri mattina dal momento che anche se fosse passato qualcuno con il buio difficilmente si sarebbe accorto della presenza del cadavere.

A disposizione della Procura

Ieri il corpo, dopo l’arrivo del medico legale per la constatazione ufficiale del decesso, è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso e messo a disposizione della Procura della Repubblica per gli eventuali accertamenti sulle effettive cause della morte. Se dovesse essere confermata l’ipotesi di una overdose allora occorrerà anche capire chi gliela ha fornita. Della la vicenda si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto.

