Giuseppina esce in bici e viene uccisa a colpi di pistola: mistero a Chivasso, è caccia all'assassino

Giallo a Chivasso, nel torinese. Giuseppina Arena, 52 anni, è stata uccisa martedì pomeriggio (nel giorno del suo compleanno) con tre colpi d'arma da fuoco, mentre viaggiava in bicicletta vicino al cavalcavia dell'alta velocità Milano-Torino. Il corpo è stato avvistato alle 18 da un passante in una stradina in mezzo ai boschi.

Incidente in scooter, Alessio non ce l'ha fatta: aveva 16 anni. Morto in ospedale dopo un giorno di agonia

Giallo di Chivasso, cosa è successo

Inizialmente si era pensato a un malore, ma i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno poi rinvenuto tre bossoli vicino al cadavere, che hanno aperto all'ipotesi dell'omicidio, confermata dopo l'analisi della scientifica. Almeno un proiettile ha centrato la donna alla testa, allo zigomo destro, uccidendola a sangue freddo. Dai rilievi da parte dei carabinieri è poi emerso che la donna sembrerebbe essere stata anche picchiata. Gli inquirenti adesso indagano per risalire a un possibile movente. I vicini l'hanno vista andare via alle 16. Alle 18 di martedì, un passante ha notato il cadavere della donna vicino al ponte dell'alta velocità e ha chiamato il 112. La casa e la cantina della vittima sono state poste sotto sequestro, per risalire all'assassino.

Scontro tra auto e moto, 20enne rimane bloccato e muore tra le fiamme. Deceduto anche il centauro

Chi era Giuseppina Arena

Giuseppina viveva da sola al piano terra di un complesso popolare di Chivasso. Insieme a lei in casa c'erano 15 gatti e 2 cani. Per tutti nel vicinato era nota come "Giusy la cantante", perché amava cantare a voce alta in strada. Usciva spesso in bicicletta e andava a trovare suo fratello (già ascoltato dai carabinieri) nella vicina Montanaro. «Non avrebbe fatto male a una mosca», sussurrano nel suo quartiere, dove si cerca una spiegazione per questa tragedia.

Roma, piazzale Numa Pompilio diventa "Numa Pompino": lo sfregio a due passi dalla casa di #alberto sordi https://t.co/sxDLBWEO8r — Leggo (@leggoit) October 13, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA