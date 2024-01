E se l'aspirazione fosse l'essere genitori, anziché madri?

di Barbara Gubellini

Questa prima settimana - la prima dopo le vacanze di Natale - è cominciata con la tanto attesa conferenza stampa della nostra Presidente del Consiglio.

Tra le varie domande dei giornalisti, alle quali #GiorgiaMeloni ha risposto, c'è stata ovviamente anche quella relativa alla dichiarazione della senatrice #LaviniaMennuni che, giusto prima di Natale, aveva detto che le istituzioni dovrebbero far sì che la maternitrà diventi di nuovo "cool" e che la massima aspirazione, per una donna, debba essere quella di diventare madre.

Le parole della senatrice avevano infatti suscitato un bel putiferio nelle settimane precedenti.

Ora, sul fatto che la maternità dovrebbe essere considerata maggiormente di come è adesso posso essere anche d'accordo: siamo un paese a crescita zero, in cui lo stile di vita egoriferito è ormai diventato la prima scelta per molti e invece, forse, non ci farebbe male tornare a dedicarci a ripopolare il mondo, a educare e crescere bambini.

Ma - io dico - fare figli farebbe bene a tutti: donne e uomini.

Perché mai, invece, consigliarlo solo alle donne?Come a voler a rivangare quella "mistica della femminilità" che considera la maternità parte del mistero dell'essere femmina, esperienza e tappa fondamentale nella vita delle - sole - donne?

Io penso che essere genitori debba essere una scelta e che tutti abbiamo il diritto di decidere di non mettere al mondo altri esseri umani.

Io non sono d'accordo con Mennuni e non condoivido assolutamente il suo pensiero, tanto più in un paese come il nostro che già penalizza molto le donne nel mondo del lavoro.

Ma rilancio così: perché, anziché rendere più "cool" la maternità, non rendiamo più cool la genitorialita°?

