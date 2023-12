Belen, Barbara Gubellini: «Dice di non essere femminista, ma non ha idea di cosa sia il femminismo»

di Barbara Gubellini

“Io non sono una femminista…”. Stavo scrollando le storie di Instagram, qualche giorno fa, quando mi è apparso il bel viso di Belen che diceva proprio così: “io non sono una femminista, perché non mi piacciono gli estremismi, ma …”, ebbene sì, c’era un ma, “…devono lasciarci in pace e farci fare quello che vogliamo, come agli uomini…”.

Un brivido mi ha attraversato la schiena. Anzitutto per l’incipit di chi si rifiuta di definirsi femminista, come se fosse un insulto, un “estremismo” come lo definisce lei.

Cara Belen, non tutte le parole che terminano in -ismo sono estremismi. Il femminismo non è nulla di estremo. Estremo è, semmai, il privilegio di cui godono da millenni gli uomini. Estremo è il maschilismo, estremo è il #patriarcato.

Il femminismo non è nient’altro che il movimento che punta alla parità tra uomini e donne. Chi ti ha detto cose diverse? Forse ti hanno raccontato che le femministe vogliono eliminare gli uomini dalla faccia della terra? O vogliono far “comandare” (ho sentito anche di questo)?

Il realtà, la seconda parte del suo discorso credo sia un segno evidente che #Belen sia totalmente all’oscuro di cosa il femminismo sia, nonostante ci tenga così tanto a prenderne le distanze. Vuole che le donne siano lasciate in pace di vivere la loro vita e fare le proprie scelte senza essere giudicate, come gli uomini. E non è forse questo il femminismo?

Purtroppo, esiste una gran fetta di popolazione femminile che si esprime similmente a Belen e questo è un problema. Ripetere automaticamente “io non sono femminista, per carità”, rafforza infatti lo status quo. “Io non sono femminista”, infatti, è la classica frase-balsamo per il patriarcato: all’orecchio dei maschi suona come “non ti preoccupare, io non rompo le scatole come queste che scendono in piazza. Lo so che mi offri sempre la cena, che mi paghi le vacanze e che mi fai usare la tua carta di credito, caro. Non sono mica un’ingrata. Lo so che è grazie a te che lavoro, caro, perché il capo sei tu…eccetera eccetera.”

Io a Belen e alle sue seguaci dico: ma davvero non vi siete stancate di dover sempre dire grazie a un uomo? Avete mai pensato che il mondo potrebbe essere diverso da così?

Si che ci avete pensato.

------------------------------------------

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA