«Condannare Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione»: la richiesta al processo d'appello per il sindaco di Roma sul caso Marra

Condannare Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione. È quanto ha chiesto il sostituto procuratore generale Emma D'Ortona al processo d'Appello che vede imputata la sindaca di Roma per falso in relazione alla nomina (poi ritirata) nell'autunno del 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio. Raggi, accompagnata dai difensori, gli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, è presente in aula. «La sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra, e ha omesso di garantire l'obbligo che Marra si astenesse nella nomina del fratello Renato» ha detto il pg nella sua requisitoria. In giornata è attesa la sentenza.

Nel mirino della procura una dichiarazione che la Raggi aveva fatto alla responsabile Anticorruzione del Campidoglio. La sindaca aveva detto che Raffaele Marra, nella procedura di nomina del fratello Renato alla direzione del dipartimento Turismo, aveva avuto “un ruolo meramente compilativo”. In realtà, secondo l’accusa, l’ex braccio destro, all’epoca capo del personale, avrebbe partecipato al processo decisionale.

Le prove

Tra le prove, come riporta Il Messaggero in un articolo di Michela Allegri, un sms che la Raggi aveva mandato a Raffaele Marra subito dopo avere appreso dai giornali che il fratello avrebbe avuto un aumento di stipendio. “Questa cosa dello stipendio mi mette in difficoltà, me lo dovevi dire”, era scritto nel messaggio. In primo grado, la sindaca è stata assolta con formula piena: secondo il Tribunale sarebbe stata vittima di un raggiro organizzato da Raffaele Marra - che per questa vicenda è stato condannato per abuso d’ufficio - per favorire il fratello. Raggiro del quale, secondo il giudice di primo grado, la Raggi era ovviamente ignara. L’Anticorruzione non chiedeva alla sindaca se Marra avesse partecipato o meno al processo di nomina, ma cosa in concreto avesse fatto”, ha detto l’avvocato Pierfrancesco Bruno, che insieme ad Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori difende la prima cittadina. La difesa sostiene che la risposta fornita fosse precisa e corretta: “Marra ha avuto un ruolo compilativo delle determinazioni da me assunte”.

IL CASO

M5S col fiato sospeso nel giorno della sentenza del processo di appello che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. La data è da tempo cerchiata di rosso sul calendario del Movimento 5 Stelle, chiamato a sciogliere il rebus delle prossime elezioni amministrative. Un'eventuale condanna di Raggi, infatti, potrebbe clamorosamente riaprire i giochi sul fronte della trattativa con il Partito democratico per la ricerca di un candidato comune in vista del voto del 2021.

Anche se i dem hanno già annunciato che a febbraio si svolgeranno le primarie del centrosinistra chiudendo a eventuali alleanze con i grillini, la cui candidata - sulla carta - resta Raggi, intenzionata a presentarsi per un secondo mandato. La sentenza di domani chiarirà il futuro della prima cittadina pentastellata. Ma la partita da giocare è tutta interna al Movimento, dove la figura di Raggi resta divisiva. Roberta Lombardi, storica rivale della sindaca, non ha dubbi: «Dimissioni Raggi in caso di condanna? Dico che esiste un codice etico e anche io sono molto chiara: le regole si applicano erga omnes, non si interpretano per gli amici», risponde all'Adnkronos la capogruppo M5S in Regione Lazio e componente del Comitato di garanzia 5 Stelle. Comitato nel quale siede anche il capo politico Vito Crimi: «Vediamo cosa succede domani, aspettiamo la sentenza», si limita a dire il reggente grillino ai microfoni di Rainews24, interpellato sul destino di Raggi in caso di condanna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Dicembre 2020, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA