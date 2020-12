Roma Metropolitane, Prestipino (Pd): «Raggi sblocchi gli stipendi»

«Stamattina, insieme ai consiglieri comunali del Pd Ilaria Piccolo, Giulio Bugarini, Giulia Tempesta, Marco Palumbo e il consigliere regionale Eugenio Patane', ho partecipato al presidio dei lavoratori sotto la sede di Roma Metropolitane, i quali protestavano contro l'azienda e la Sindaca Virginia Raggi che hanno sottratto loro stipendi e tredicesime, oltre che la certezza del futuro!».

Lo dichiara la deputata romana del Pd Patrizia Prestipino, che aggiunge: «La sindaca Raggi intervenga con fatti e provveda a far sbloccare gli stipendi di questi lavoratori. Roma Metropolitane va protetta e messa in sicurezza, non possiamo abbandonarli al loro destino senza un intervento immediato e concreto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 21:58

