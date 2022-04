Roma, violentano una 17enne in un bed & breakfast: arrestati due stranieri

Hanno adescato e violentato per tutta la notte una 17enne in un bed & breakfast a Roma la scorsa estate. Sono stati rintracciati e arrestati per violenza sessuale di gruppo i presunti responsabili. Si tratta di due 30enni stranieri ai quali gli agenti della IV sezione della Squadra mobile capitolina sono arrivati indagando dopo la denuncia sporta dalla vittima, trovata il mattino dopo da alcuni amici nei pressi di una stazione ferroviaria. I fatti risalirebbero al luglio scorso. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i due indagati, avevano costretto la 17enne a subire una violenza sessuale all'interno di un bed & breakfast, dove era stata condotta da uno dei due, conosciuto proprio durante la stessa serata fuori da un locale nella zona del Celio.

Leggi anche > Lazio, il bollettino Covid del 6 aprile: 7.782 casi (3.898 a Roma) e 9 morti. Positività al 14,7%

Alle prime ore del giorno seguente, la vittima è stata trovata dagli amici vicino a una stazione ferroviaria e da lì sono iniziate le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Roma. I gravi indizi di colpevolezza a carico dei 2 indagati, emersi grazie ad alcune testimonianze e ad alcuni riscontri oggettivi, hanno permesso alla procura di chiedere ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma un'ordinanza di custodia cautelare. Il primo dei due uomini è stato rintracciato venerdì scorso, il secondo lunedì mattina: entrambi, dopo la notifica dell'ordinanza, sono stati condotti in carcere a disposizione della magistratura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA