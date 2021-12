Roma, «entro marzo 2022 parte la tratta Vigna Clara-Ostiense». L'annuncio dell'assessore Patanè

«Grazie al lavoro portato avanti da Roma Capitale, Regione Lazio ed Rfi, entro il primo trimestre del 2022 potrà partire l'esercizio della tratta ferroviaria Vigna Clara-Ostiense». Lo annuncia Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale nella giunta di Roberto Gualtieri. «Mancava l'ultimo tassello - aggiunge Patanè - ossia la pronuncia della Regione Lazio che ha determinato l'esclusione dell'opera in oggetto dal procedimento di Via, dando così il via libera all'esercizio della Linea, a valle delle verifiche tecniche previste».

«La realizzazione di questa tratta - conclude Patanè - che collega Vigna Clara, Valle Aurelia, San Pietro, Quattro Venti e Ostiense, connettendo così il quadrante nord con la linea FL3 Cesano-Viterbo e soprattutto con le linee A e B della metropolitana, è un intervento importante e strategico per la cosiddetta cura del ferro nel cuore di Roma, che va nella direzione dell'ampliamento del trasporto su ferro nella nostra città, con la conseguente diminuzione del traffico su gomma. La linea inoltre rappresenta un primo passo importante verso la chiusura dell'anello ferroviario, fondamentale per la mobilità del quadrante Nord-Ovest della capitale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA