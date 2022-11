Vasco Rossi in Campidiglio, che show con Gualtieri: il sindaco suona "Albachiara" con la chitarra VIDEO

Vasco Rossi in Campidoglio a Roma per ricevere la "Lupa d'oro", la sua visita diventa uno show. Il rocker di Zocca ha improvvisato un concerto, accompagnato dal sindaco Roberto Gualtieri che ha suonato la chitarra. La canzone scelta è stata "Albachiara", celebre successo del "Kom", e la sala si è trasformata in un piccolo stadio. Di fianco a loro anche Alessandro Onorato, assessore capitolino al Turismo e ai Grandi eventi, che cantava a squarciagola.

La Lupa d'oro a Vasco

Vasco Rossi è stato accolto in Campidoglio da decine di fan, che lo hanno accompagnato sulla scalinata al coro di "Io sono ancora qua, eh già". Al Comune ha ricevuto da Roberto Gualtieri la 'Lupa d'oro', massimo riconoscimento che Roma Capitale conferisce a personalità illustri che hanno lasciato un segno nella cultura e nell'immaginario collettivo della città. Prima però, il duetto nella stanza del primo cittadino, dove l'ex ministro tiene sempre una chitarra a portata di mano. Il duetto è stato inevitabile, accompagnato dagli applausi dei presenti.

