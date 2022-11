Vasco Rossi a Roma, fan in delirio: «Lupa d'Oro dal Campidoglio? Ecco dove la metterò»

Fan in delirio per Vasco Rossi a Roma per due giorni, per presentare Vasco Live al Circo Massimo, il film del super concerto di giugno 2022 dove radunò 140 mila persone. Il tappeto rosso di Vasco è un tripudio di rock, fan per selfie ed autografi e giornalisti che braccano il rocker.

Domani Vasco, in Campidoglio riceverà la Lupa d’oro dal sindaco Gualtieri e dall’assessore ai grandi eventi Onorato. Leggo è riuscito a sapere dove Vasco metterà il trofeo. «Lo metterò nel posto più alto, è importante, è dalla Capitale». Vasco ha anche annunciato le prossime date del 2023: il 6 e 7 giugno al Dall'Ara di Bologna, 16 e 17 giugno all'Olimpico di Roma, 22 e 23 giugno al Barbera di Palermo e il 28 e 29 giugno all'Arechi di Salerno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 18:59

