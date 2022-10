La Lupa d'Oro a Vasco Rossi, il 9 novembre il rocker sarà premiato in Campidoglio da Gualtieri

di Redazione web

Vasco Rossi premiato da Roma con la Lupa d'Oro, la prestigiosa onorificenza che la Capitale conferisce a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. Il 9 novembre il rocker di Zocca sarà in Campidoglio e riceverà il premio dal sindaco Roberto Gualtieri. Vasco succede nell'albo ai Maneskin.

Cosa ha detto Vasco

«Mi fa grandissimo piacere - ha commentato sui social Vasco Rossi - prendere la Lupa d'oro, che viene concessa a particolari personalità, tra queste mi dicono esserci stati Alberto Sordi e... Sean Connery. All'inizio pensavo Roma irraggiungibile, come una bellissima donna, l'ho corteggiata per tanti anni prima di conquistarla. Venirci adesso è sempre un'emozione incredibile. E che calore il mio pubblico, sono davvero caldi e coinvolgenti».

Il cantante si fermerà 3 giorni in città. L'8 sarà al cinema Moderno Roma, per la Premiere del film 'Vasco Live Roma Circo Massimo', che uscirà nelle sale il 14, il 15 e il 16 novembre. Poi il mercoledì alle 16 l'appuntamento in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, grandi eventi e moda. Giovedì 10 sarà invece protagonista di alcune interviste.

Onorato: il giusto tributo di Roma a Vasco

«Sarà un grande onore ricevere con il sindaco Gualtieri in Campidoglio Vasco Rossi per consegnargli la Lupa d’Oro - dice l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport Alessandro Onorato - È il giusto tributo della città di Roma a un artista di livello assoluto, capace di appassionare generazioni diverse con musiche e parole che toccano l’animo e producono emozioni uniche. Come è accaduto in occasione dei due straordinari concerti lo scorso giugno nel suggestivo scenario del Circo Massimo, che hanno fatto registrare il sold out con oltre 140mila spettatori. Un evento memorabile, che ha segnato anche l’inizio della stagione da record per Roma».

«Tornata, dopo anni, capitale della musica live con oltre 2 milioni di spettatori paganti - continua Onorato -. Siamo grati a Vasco per aver scelto Roma anche come sede della premiere del docu-film che esalta la spettacolarità dello show e del Circo Massimo. Un’occasione per valorizzare ancora di più una location tra le più iconiche al mondo, un palco naturale e monumentale sul quale ambiscono ad esibirsi i più importanti artisti internazionali e che siamo tornati dopo anni a mettere a disposizione della grande musica pop proprio per valorizzare la vocazione storica di Roma in chiave moderna. Per promuovere la città e generare occasioni di sviluppo economico e ricadute occupazionali grazie ai grandi eventi».

