Vasco a Roma: «Vado al Massimo in un film. La Lupa? La metterò tra i miei trofei»

di Paolo Travisi

«La Lupa d’oro la metterò tra i trofei, nella parte più alta, è la capitale, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata», dice Vasco Rossi ai microfoni di Leggo, mentre il suo pubblico in delirio intona le sue canzoni e scatta le foto, davanti al cinema Moderno, dove ieri sera il rocker di Zocca ha fatto il suo red carpet, anzi il “tappeto Rossi”, scherza lui, per presentare Live al Circo Massimo, il film girato da Pepsy Romanoff, che racconta la doppietta da 140 mila fan nella due giorni dello scorso giugno. La lupa a cui fa riferimento Vasco, invece, è la prestigiosa onorificenza che oggi pomeriggio il Komandante riceverà in Campidoglio, dalle mani del sindaco Gualtieri e dell’assessore ai Grandi eventi, Onorato. E anche se Vasco è abituato a folle oceaniche, il premio della capitale fa un certo effetto. «Roma è una città straordinaria per noi che veniamo da fuori, sto benissimo qui, sono orgoglioso e commosso dalla motivazione», dice il Blasco, che omaggia la capitale con la presentazione speciale del film, (in sala dal 14 al 16 novembre con Adler Entertainment) che racconta i due giorni al Circo Massimo. «È la documentazione esatta del concerto, dove la scenografia e la storia sono il concerto, mentre nel concerto la storia è la scaletta», dice ancora Vasco, sempre generoso con fan e giornalisti. E l’appuntamento per i live 2023 è 6/7 giugno a Bologna, 16/17 giugno all’Olimpico di Roma, 22/23 giugno al Barbera di Palermo e 28/29 giugno a Salerno, «se non ci sarà la fine del mondo», saluta Vasco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 18:52

