Valerio Proietti, l'ex ragazza a Chi l'ha Visto: «Prima della scomparsa era con me»

Ai microfoni diparla l'ex fidanzata diil 23enne scomparso aqualche giorno fa. Sabato pomeriggio i due erano insieme. «L'ho incontrato sotto casa mia, mi è venuto a prendere. L'ho visto normale, come sempre. Abbiamo chiacchierato del più e del meno, stavamo prendendo un caffè e stavamo parlando di noi due, non mi ha chiesto di tornare con lui. Non era deluso, mi ha portato anche dei fiori. Alle 18:00 l'ho accompagnato alla fermata dell'autobus, ho aspettato che salisse, di lì ci siamo sentiti nuovamente al telefono perché domenica dovevamo andare a pranzo insieme».Del cellulare si perde il segnale proprio sull'autobus perché, come ricorda la ragazza, la batteria era scarica. Avvolto nel mistero è anche il perché il giorno della scomparsa Valerio abbia mentito ai genitori e agli amici dicendo di essere altrove. «Da mamma non ho sensazioni belle. Ho paura che qualcuno gli abbia fatto qualcosa. A meno che è stato costretto a prendere il treno», spiega la mamma.Poi l'appello a lui direttamente: «Qualsiasi cosa sia successa, con la mamma e il papà si può risolvere tutto. A noi e ai tuoi amici hai detto una piccola bugia. Fatti sentire».Valerio, che sabato scorso indossava un giacchetto blu con polsini e colletto marrone, una tuta blu e scarpe da ginnastica bianche, doveva fare ritorno a casa sabato sera ma dalle 18, come ha riferito a Leggo la sorella Tania , il suo telefono cellulare è risultato irraggiungibile. Valerio Proietti è alto all'incirca un metro e 75 centimetri ed ha un fisico asciutto.«Se qualcuno dovesse vedere mio fratello, contattateci. Vi preghiamo anche di condividere questo post», si legge su Facebook. Sui social, intanto, è scattata una grande mobilitazione da parte degli utenti. Moltissime persone, residenti a Monterotondo e nelle zone limitrofe, hanno condiviso l'appello di Tania per il fratello Valerio.