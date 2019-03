Cestista americano cade dal balcone: «Salvato dalle tende». Si allenava con la Virtus Roma

Paura per un giocatore di basket americano,, che all'alba di ieri è precipitato dal balcone del residence I Triangoli in via Wolf Ferrari, all'Infernetto, a Roma. Farley, originario di Chicago, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi a Ostia, sarebbe: non è in pericolo di vita ed è stato praticamente salvato grazie alle tende del residence che hanno attutito la caduta dal primo piano.(foto dal sito ufficiale Bowdoin Athletics)Secondo le testimonianze raccolte sul posto dai poliziotti intervenuti alle 5.35 circa della mattina, il ragazzo sarebbe caduto proprio a causa del cedimento del parapetto: indagini sono comunque in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti, ma pochi sarebbero i dubbi sull'incidente. Secondo quanto scrive RomaToday è possibile che Liam fosse sotto effetto di alcolici al momento dell'accaduto: ora è in prognosi riservata all'ospedale di Ostia.Farley,si trova nella Capitale perché si stava allenando con la, che però precisa che non è tesserato con il club e gli augura una pronta guarigione. L'americano si allenava a Roma, come spesso succede nel basket, per aiutare la Virtus negli allenamenti e per tenersi in forma in vista di un eventuale ingaggio da parte di qualche altra squadra, italiana o europea.