Vaccinazioni al via: anti-influenzale, pneumococco e Covid possono essere iniettati nella stessa seduta. Ecco dove e quando farli

di Lorena Loiacono

Al via da oggi la campagna vaccinale contro l’influenza e contro la polmonite pneumococcica, a favore soprattutto degli anziani: sarà possibile ricevere i due sieri contemporaneamente, anche insieme a quello anti Covid in un unico appuntamento. Le dosi sono già disponibili: per l’antinfluenzale, infatti, la Regione Lazio ha battuto tutti sul tempo, aggiudicandosi un milione e 325mila vaccini dallo scorso maggio.



A CHI È CONSIGLIATO Per mettersi al riparo dall’influenza in arrivo e dalla possibilità che il virus si unisca pericolosamente al contagio da covid e da polmonite, il vaccino è consigliato soprattutto alle categorie cosiddette a rischio, over 60 e fragili, compresi i bambini fino a 6 anni o con patologie. Non ci sono obblighi vaccinali ma è importante chiedere il parere del medico curante.



DOVE VACCINARSI La Regione Lazio ha organizzato una fitta rete di punti di vaccinazione: sarà possibile effettuarla infatti negli ambulatori di 3900 medici di famiglia e di 470 pediatri di libera scelta, in 500 diverse farmacie sul territorio regionale e in 20 strutture accreditate oltre che nei punti di vaccinazione predisposti dalle Asl, circa 140, dall’Ares 118, dai Policlinici e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.



CON LA MASCHERINA Per evitare che nelle prossime settimane gli studi medici si trasformino in luoghi di contagio, la Fimmg Lazio, la Federazione italiana medici di famiglia regionale, ha stilato un vademecum con le regole base per accedere agli ambulatori: indossare le mascherine e, in caso di malattia respiratoria, contattare telefonicamente prima di recarsi nello studio, mantenere il distanziamento ed effettuare le vaccinazioni raccomandate per le categorie a rischio.



ATTENZIONE AI TEMPI

È possibile effettuare i tre vaccini contemporaneamente ma è importante conoscere i tempi giusti. «Il vaccino contro il covid - spiega Pier Luigi Bartoletti, segretario romano Fimmg - deve essere effettuato dopo tre mesi dall’ultimo contagio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA