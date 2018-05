Dal cassonetto dei rifiuti spunta un uomo che legge i libri Guarda

Un uomo che legge dentro un cassonetto. E il video, in poche ore, diventa virale. Il filmato, condiviso dalla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma", mostra un signore, intorno ai 50 anni di età, intento a leggere un libro, seduto comodamente dentro il cassonetto dei rifiuti.



Decine e decine di condivisioni social, e centinaia di commenti, tra il divertito e l'indignato:

E' bellissimo! Per una volta non ci riesco a vedere degrado

scrive Victor, mentre in molti chiedono dove sia stato ripreso quel lettore incallito;

n pomeriggio passato in bidoteca

Alessandro. Ma non mancano le voci critiche:

E’ una cosa paradossale e anche molto pericolosa, Roma sta mandando fuori di testa troppe persone

scrive Maria, una delle tante fan della pagina in prima linea nel denunciare casi di degrado. In molti si sono chiesti in che parte della città fosse stato girato il video ma nessuno è riuscito a dare una risposta precisa, trasformando questo lettore in una sorta di "icona" anonima, senza volto e senza precisa dimora (anche se è probabile che si tratti proprio di un clochard).

