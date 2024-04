Roma, apre Uniqlo: il mega store inaugurato nella galleria Alberto Sordi

di Ernesto Atena

Era atteso da migliaia di adolescenti. Ora ha finalmente aperto. Parliamo di Uniqlo, il cui primo negozio capitolino da oggi è pronto ad accogliere il pubblico nella galleria Alberto Sordi. Il nuovo store del gigante giapponese, specializzato in abbigliamento casual, è solo l’ultimo tassello della rinascita della galleria Alberto Sordi, il cui restauro si è concluso da due mesi. Uno dopo l’altro, infatti, stanno aprendo una serie di esercizi che avranno il compito di rialzare l’offerta commerciale della galleria. Tornerà una libreria: dopo l’addio di Feltrinelli ecco Mondadori. Ha già aperto un negozio di Calvin Klein mentre a breve sarà inaugurato uno store di Mango. È poi attiva la pasticceria di Iginio Massari ed entro l’estate apriranno Rosso Pomodoro e l’Antica Focacceria di San Francesco. Infine la galleria Sordi ospita da poco anche il secondo store italiano di Hamleys, il più antico negozio di giocattoli al mondo.

Anche per Uniqlo si tratta della seconda sede in Italia, insieme a quella di Milano. Il negozio romano si sviluppa su tre piani per un totale di 1300 metri quadrati e darà lavoro a 120 dipendenti. Il rilancio della galleria Sordi, a sua volta, fa parte del più complessivo piano di sviluppo del Centro. Qui sono attesi due nuovi hotel, tra cui il super lussuoso Four Season Roma, e un nuovo Starbucks nello stesso palazzo dell'Apple store, che segue l’inaugurazione dei primi locali romani della catena dei frappuccini tra la zona del Parlamento, Prati e Termini. Sarà poi ridisegnata la piazza, con una nuova disposizione delle panchine e nuovi alberi. Anche via del Tritone, con l’arrivo della Rinascente e l’allargamento dei marciapiedi, sta vivendo una nuova fase di rilancio. Ma gli investimenti nel settore del commercio e dell’hotellerie non sono finiti: arriveranno anche il Corinthia in piazza del Parlamento, con ristorante di Carlo Cracco, il lussuoso Mandarin, nei villini Ludovisi e , in via Veneto, il Rosewood e l’hotel ristorante Nobu, il cui socio di riferimento è Robert De Niro.



