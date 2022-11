Un anno di Gualtieri, un one man show per addetti ai lavori

Un one man show per presentare il rapporto su un anno di governo di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri completamente solo sul palco della sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica (fuori una mini protesta dei comitati per la lotta alla casa). Parla davanti a una sala gremita di dipendenti e dirigenti del Comune, e qualche rappresentante istituzionale. Insomma addetti ai lavori. La sua giunta è defilata in platea. Alle spalle degli assessori qualche presidente di municipio: quello di Ostia, Mario Falconi, è a occhi chiusi (e infatti dopo un po' si defila).

In prima fila? Il dirigente di Azione Luciano Nobili, il segretario romano del Pd Andrea Casu, le deputate Marianna Madia e Michela Di Biase. E Luca Valdiserri, il padre del ragazzo travolto da un'auto sulla Cristoforo Colombo che strappa un lunghissimo e sentito applauso.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 08:22

