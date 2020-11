La Raggi prova a difendere la “foto francobollo” di Proietti al Colosseo, ma twitter l'asfalta: «Così neanche più i Casamonica»

Ha cercato di difendersi mandando la palla in calcio d'angolo. A Roma, la città che amministra da quasi cinque anni, si dice che "l'ha buttata in caciara". Virginia Raggi, infatti, quando si è vista travolta dal giudizio dei cittadini circa il ricordo di Gigi Proietti al Colosseo ha tentato di metterci una pezza. Quella foto piccolina, modesta, non rispecchiava la grandezza e l'autorevolezza del grande attore romano. Un ricordo "spelacchiato" ha scritto qualcuno sui social

Probabilmente anche lei se ne è accorta. E su Twitter ha cercato di spiegare, con poco successo, che quella di ieri al Colosseo era solo l'inizio di una serie di omaggi che andranno avanti nel tempo. "Le foto di Gigi Proietti che vedete sono un omaggio che Roma ha voluto dedicare al maestro nelle strade della sua città. Una serie di proiezioni itineranti in diversi quartieri. Abbiamo iniziato con le prime proiezioni a Ostia"

Le foto di Gigi Proietti che vedete sono un omaggio che Roma ha voluto dedicare al maestro nelle strade della sua città. Una serie di proiezioni itineranti in diversi quartieri. Abbiamo iniziato con le prime proiezioni a Ostia: https://t.co/P2ONRPFvQf pic.twitter.com/wQXMkMJuIE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 3, 2020

Ma i social non perdonano. E le risposte, spesso condite con ironia e sarcasmo, hanno letteralmente travolto la difesa della sindaca. Qualche esempio: «Oggettivamente,secondo lei quella di ieri al Colosseo era una proiezione o una cartolina?» E ancora: «Una pecionata. Un insulto alla grandezza di Proietti.». Giudizi durissimi: «Virginia queste cose non le fanno più neanche i casamonica». «Na pecionata che mio cugino con paint lo faceva meglio».

Na pecionata che mio cugino con paint lo faceva meglio — ciao ciao (@mc_emmecci) November 3, 2020

Virginia queste cose non le fanno più neanche i casamonica. — Roberto A (@straberrylyndon) November 3, 2020

Lo ha fatto un “miocugggino” qualsiasi. Una pecionata. Un insulto alla grandezza di Proietti. — Nikita (@nikita82roma) November 3, 2020

