Choc al cinema: invasione di topi durante la proiezione per la giornata della memoria, evacuati 700 studenti

Erano andati alper celebrare la Giornata della Memoria,tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non dimenticheranno. Infatti, un', li ha messi in fuga. I ragazzi e gli insegnanti hanno abbandonato in tutta fretta il cinema. Uno scenario apocalittico che si è fatto realtà, questa mattina, proprio in uno dei punti più centrale della Capitale a piazza Barberini. Un cinema storico, a due passi da via Veneto, la strada della Dolce Vita. I ragazzi stavano vedendo il film Gli invisibili. Ma i topi, purtroppo, erano perfettamente visibili.Durante la proiezione i ragazzi si sono girati e si sono trovati davanti ad uno spettacolo agghiacciante: nel cinema c'erano decine di topi morti, catturati dalle trappole, ed altrettanti in fuga. Le 4 sale sono state fatte evacuare imemdiatamente, tra il panico generale. La struttura è stata chiusa e sono immediatamente stati chiamati i vigili quando erano le 10 di mattina. Sul posto sono poi arrivati gli uomini della Asl e della tutela ambientale.«Durante la proiezione, i ragazzi si sono accorti che a lato della sala c'erano dei topi morti nella trappole», racconta a Leggo Anna Maria Pizzolla, vice preside dell'Itc Calamandrei. «A quel punto ci hanno chiamato i professori che li accompagnavano ed abbiamo deciso che sarebbe stato più sicuro lasciare il cinema, anche se ci avevano offerto un'altra sala». La direzione del Barberini era desolata per l'acacduto: «Ci hanno offerto il rimborso dei biglietti e una nuova proiezione, prossimamente - conclude la Pizzolla - c'erano anche degli alunni disabili e si sono offerti di pagargli il taxi. Sono stati molto gentili».