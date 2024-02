Tobia Zevi: «Roma Capitale interessata ad acquistare gli alloggi Ater messi in vendita dalla Regione Lazio»

Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale ha dichiarato:

Abbiamo appreso dai giornali che Ater Roma anche per risanare il Bilancio sarebbe intenzionata a vendere alcune centinaia di alloggi in vari quartieri della città. Dobbiamo però ammettere che l'emergenza abitativa aumenta, e anzi assume sempre più i tratti di un vero e proprio dramma sociale. Da questo punto di vista, occorre ampliare il patrimonio abitativo pubblico, come Roma Capitale sta già facendo, e non ridurlo. Per questo lancio una proposta: riconvochiamo il tavolo aperto con la Regione Lazio, allora governata da Nicola Zingaretti, e proviamo a trasferire la proprietà di tutti gli alloggi disponibili al Comune, senza privatizzare un pezzo di città pubblica.