Tesla contromano, morta una donna: il ventenne alla guida negativo ai test. Negli smartphone «video a 250 all'ora»

di Redazione web

Cinque ragazzi contromano a bordo di un Suv Tesla hanno travolto una Lancia Y, uccidendo la donna al volante. L'ultimo, terribile, incidente sulle strade di Roma è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato su via Laurentina, in direzione Pomezia. L'ipotesi, secondo i primi rilievi, è che la Tesla viaggiasse a forte velocità, e che il ragazzo alla guida, un ventenne, avesse perso il controllo dell'auto.

Cinque ragazzi su una Tesla invadono la corsia opposta e si scontrano con un'auto: morta una donna

Camionista usa TikTok alla guida e si schianta contro un'auto ferma nel traffico: uccise cinque persone

Chi è il conducente

Alla guida del Suv Tesla che si è scontrato con la Lancia Y c'era un ragazzo di vent'anni che, sottoposto al test per l'alcol e la droga, è risultato negativo. L'auto è intestata alla ditta con sede a Pomezia del padre. Dei ragazzi che viaggiavano con lui, due sono rimasti feriti ma non in maniera grave.

La vittima

La vittima si chiamava Simonetta Cardone e aveva 66 anni. Non è ancora chiara del tutto la dinamica dello schianto e quale sia stata la causa che ha portato la Tesla a invadere la corsia opposta, se si è trattato di un sorpasso azzardato o di una manovra dovuta a una distrazione alla guida.

Telefoni sequestrati

I vigili urbani hanno sequestrato i cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo del Suv Tesla che si è schiantato contromano, sulla via Laurentina a Roma, contro un'auto provocando la morte di una donna. Sui telefonini verranno fatte verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando od erano impegnati in dirette social o chat.



Stando a quanto si apprende, negli smartphone sequestrati ci sarebbero alcuni video in cui auto di grossa cilindrata sfreccia a Roma (sul raccordo e sulla Colombo) anche a 250 km all'ora.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA