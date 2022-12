Terremoto a Guidonia, scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 avvertita in provincia di Roma

di Redazione web

Una scossa di terremoto si è registrata oggi alle 17.33 in provincia di Roma. Secondo i dati Ingv la magnitudo del sisma è compresa tra 2.8 e 3.3. L'epicentro a Guidonia Montecelio.

Scossa di terremoto nella zona di Roma: cosa sta succedendo

La scossa è stato avvertito in maniera forte a Guidonia e Villanova di Guidonia (est di Roma) e anche nella zona di Tivoli, come testimoniano decine di post condivisi sui social nell'immediato dai residenti nel territorio interessato. «Caduto qualche soprammobile. Tutto bene però. Ma è stata forte per 15 secondi almeno», racconta un utente su twitter.

«C'è appena stato un #terremoto da me e sto ancora tremando. Porca miseria che botta. Ti pareva che dovevo stare con l'ansia anche nelle feste??», un altro dei commenti sui social che arrivano dalla zona di Guidonia in provincia di Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA