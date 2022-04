Teatro Sistina di Roma, ritornano le audizioni in presenza per il corso estivo dell'Accademia

Dopo due anni di stop causa pandemia, tornano le audizioni con Massimo Romeo Piparo al Teatro Sistina di Roma. Martedì 19 e mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 15.30 sarà possibile presentare la propria candidatura per far parte dell'Accademia Il Sistina, il corso estivo intensivo di 8 settimane per i talenti dello spettacolo under 16. L'Accademia estiva si svolgerà sia a Roma, al Teatro Sistina, sia a Milano, presso MTS! Musical The School, e presto saranno annunciate altre date.

L'Accademia Il Sistina di Roma.

Teatro Sistina, ritornano le audizioni in presenza per il corso estivo dell'Accademia

Si tratta di un'esperienza unica per gli allievi dell’Accademia Il Sistina che avranno l’opportunità di studiare l’arte del musical all'interno di spazi storici e di grande prestigio, e di compiere esperienze altamente professionali. Al termine dei corsi, infatti, gli allievi avranno accesso alle selezioni per i cast delle produzioni dei grandi titoli in programma per la stagione 2022/2023.

Il gruppo degli insegnanti è composto dal team creativo dei grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla Peeparrow Entertainment. Le materie studiate saranno: danza classica, moderna, tip tap, hip hop, recitazione, dizione, canto, canto in inglese, arte circense, elementi di scenotecnica.

