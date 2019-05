Senza intervalli di scena al Teatro della Cometa a Roma: «Meglio così, non si perde l’emozione della trama» dice Roberto Ciufoli

Esistere e resistere in una società che non sempre riconosce la specificità del ruolo del teatro e della cultura. Questo è lo spunto alla base del cartellone della stagione 2019-2020 del Teatro della Cometa di Roma. Unidici spettacoli: «Selezionati - spiega il direttore artistico, Giorgio Barattolo - con l’intento di incontrare i più diversi gusti non solo dei nostri abbonati, ma anche quelli di un nuovo pubblico che siamo desiderosi di accogliere nel nostro teatro. Generi diversi per divertire, emozionare e riflettere».



La serata di presentazione dellal stagione "in pillole" ha visto avvicendarsi sul palco tutte le compagnie della nuova stagione, che partirà il prossimo 9/10 fino al 27/10 con Valium una commedia anti stress di Alessandro Sena, dove un gruppo di attori si prepara per il debutto del nuovo spettacolo teatrale, diretti da un giovane regista: ma tutti sono talmente nevrotici che forse un po’ di Valium potrebbe essere la soluzione migliore per sedare gli stati d’animo dei protagonisti.



A seguire, dal 30/10 al 10/11, Exit (Grazie dei fiori), con Simona Marchini e Susy Del Giudice, un conflitto tra madre e figlia, dove la prima è ancora ancorata a un passato da corista del San Carlo e la seconda, invece, è perennemente repressa. Dal 13/11 al 1/12, 7 anni, con, tra gli altri, Giorgio Marchesi e Massimiliano Vado, dove quattro soci di un’azienda di successo devono decidere chi pagherà per un crimine commesso: per salvare gli altri e l’azienda, solo uno dei quattro si dovrà assumere la colpa e scontare sette anni di carcere. Non solo prosa, ma anche musica: dal 4 al 15/12, …Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale.



Non poteva mancare un classico, il grande teatro della Famiglia De Filippo: dal 20/12 al 12/01, Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo, con Enzo Decaro, dove l’azione dello spettacolo è rapportata ai nostri giorni, in una Napoli Anni 80. Divertimento assicurato dal 15 al 26/01 con Lisistrata, liberamente tratta dall’opera di Aristofane, che vede protagonista una spumeggiante Gaia De Laurentiis, una messinscena contaminata tra Cabaret e Burlesque. Il classico rapporto di coppia tra un uomo e una donna, una storia d’amore come tante è presente nello spettacolo Imparare ad amarsi, dal 29/01 al 16/02, che vede protagonisti Pino Insegno e Alessia Navarro, coppia artistica e nella vita, tanto per essere in tema. Lo spunto per un interessante spettacolo ce lo offre Marco Falaguasta che, ricordando com’era lui da adolescente, si rapporta ai giovani d’oggi, impazienti che non sanno aspettare, che vogliono tutto e subito: Neanche il tempo di piacersi dal 19/02 al 1/03. Si può interagire tra attori e pubblico? Con questo spettacolo, sì.



Dal 4 al 22/03, Il test con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi. Il test? Preferisci centomila euro subito o un milione fra dieci anni? A chiudere la stagione, dal 15/04 al 10/05, l’esilarante spettacolo scritto e diretto da Marco Zadra, Il mistero del calzino bucato. Una particolarità di questa stagione: quasi tutti gli spettacoli sono senza intervallo. “Meglio così, non si perde quell’emozione della trama, tante volte perduta per l’intervallo. Il pubblico così non viene distolto e si arriva tranquillamente al finale”, ha detto Roberto Ciufoli, chiudendo la piacevole serata di presentazione.



Teatro della Cometa, via del Teatro di Marcello 4 RIOMA, info e abbonamenti 066784380, www.teatrodellacometa.it Domenica 26 Maggio 2019, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA