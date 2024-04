«Lo sviluppo urbano della città», dibattito con l'assessore all'Urbanistica Veloccia al Circolo Canottieri Roma

di Redazione web

​«Lo sviluppo urbano della città» sarà il tema del dibattito con l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, in programma martedì 16 aprile alle 18 al Circolo Canottieri Roma.

Quale sviluppo urbanistico della città degli anni 20-30-40? Che città vivremo e vivranno i nostri figli? Cosa comporteranno in un settore trainante dell’economia di Roma? Quali opportunità offrirà? Parte da qui l’idea di un dibattito con l’assessore all’Urbanistica Veloccia, chiamato al Circolo Canottieri Roma per illustrare la politica urbanistica che ha elaborato, e che questa Giunta ha approvato, per un confronto con gli altri attori del settore.

L'incontro si svolgerà sul tema “Lo sviluppo urbano della città. Prospettive e nuove opportunità”. A parlarne insieme all’assessore Veloccia saranno il presidente dell’Ance Lazio Nicolò Rebecchini, in rappresentanza dei costruttori, Paolo Desideri per il settore dei progettisti, Silvano Curcio per il settore urbanistica e tecnologia ed Emanuele Caniggia, Ceo di Dea Capital, uno dei più importanti Fondi immobiliari operanti a Roma. A moderarlo il giornalista Bruno Manfellotto.

