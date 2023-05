Sposa bloccata nel traffico per il Giro d'Italia, il matrimonio salvato dalla polizia: gli agenti la accompagnano all'altare

di Redazione Web

Il Giro d'Italia è volto al termine con la tappa di Roma. E mentre la folla acclamava Primoz Roglic, che ha conquistato la coppa e la maglia rosa, c'è chi ha rischiato di veder sfumare il giorno più bello della sua vita a causa del blocco del traffico attuato per permettere lo svolgimento della kermesse ciclistica.

Una futura sposa, infatti, era nella sua auto diretta verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli dove la stavano

attendendo tutti per la cerimonia, ma è rimasta bloccata in Largo di Torre Argentina. I poliziotti, che stavano effettuando una vigilanza dinamica nella zona, hanno notato la preoccupazione della donna vestita di bianco facendola salire a bordo della volante per accompagnarla in chiesa, dove ad adattenderla c'era il futuro marito.

