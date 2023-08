Lite tra nudisti a Capocotta: «Mi hai messo la faccia sul sedere». Denunciato per violenza sessuale

di Redazione web

Un uomo denunciato per violenza sessuale sulla spiaggia per nudisti di Capocotta da una bagnante che lo ha accusato di aver appoggiato la faccia sul suo fondoschiena. Secondo quanto riferito dalla donna, alla polizia, l'uomo avrebbe avuto comportamenti molesti già precedentemente a quello che ha fatto scattare la denuncia.

Cosa è successo

Come riporta il Messaggero, l'episodio è accaduto nella giornata di ferragosto nell'oasi naturalistica non distante da Ostia. L'uomo denunciato, un 45enne di nazionalità romena, era arrivato in spiaggia insieme a due amici e provocato irritazione negli altri bagnanti brandendo a lungo lo smartphone e consumando alcolici: il sospetto è che stessero scattando foto ai presenti.

