Sparatoria al Prenestino: un ferito, aggressore in fuga

Due agguati armati con feriti in meno di ventiquattro ore. Il movente che li accomuna potrebbe essere legato al mondo criminale. Le vittime sono state ricoverate in ospedale: dai loro corpi sono state estratte le ogive dei proiettili.

Si tratterebbe, secondo polizia e carabinieri, di due regolamenti di conti. Il primo è avvenuto sabato sulla Flaminia, vicino al cimitero di Prima Porta; l'altro ieri mattina, poco prima dell'alba, in via Luigi Gadola a Tor tre Teste al Prenestino, poco distante dal Quarticciolo e da Tor Bella Monaca. La vittima, di quest'ultimo agguato è il ventiseienne Tiziano Egidi, conosciuto nelle aule di giustizia, per essere stato arrestato e successivamente condannato nell'ambito di una inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che portò in manette 55 narcotrafficanti, tra cui Daniele Longo con gli altri due fratelli, ritenuti dagli inquirenti i gestori della piazza di spaccio di cocaina in via dell'Archeologia 52 a Tor Bella Monaca. Dalla ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina e degli investigatori della squadra rilievi di via In Selci, il sicario avrebbe sparato quattro colpi, mentre la vittima si trovava in macchina.

Poche ore prima invece, poco distante dal cimitero Flaminio, un uomo di 31 anni, di nome Claudio Di Paola, è stato ferito a colpi di pistola da un albanese che è stato fermato dalla sezione omicidi della squadra mobile della questura. Il ferito, dopo essere rimasto ferito, è riuscito ad arrivare con la sua macchina, una Mercedes classe A, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dove, dopo essere stato medicato, ha dichiarato di essere rimasto vittima di una sparatoria. Nel quartiere, la criminalità albanese gestisce il narcotraffico nella zona di via delle Galline Bianche.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 06:00

