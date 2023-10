Smalling, nuovo furto in casa: i ladri tentano di rubare la cassaforte. I precedenti

di Redazione web

Un furto a casa del calciatore della Roma, Chris Smalling, è avvenuto nella serata di ieri nella zona di Tor Carbone, Roma. Ignoti, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte per poi darsi alla fuga.

Le indagini

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile, sul posto anche la Scientifica per i rilievi. Sono in corso accertamenti per verificare cosa e quanto la banda ha portato via dalla casa del difensore inglese. Secondo una prima analisi degli investigatori si tratterebbe di una banda di «professionisti» forse provenienti dall'Est Europa. Ancora non è chiaro cosa sia stato rubato né tantomeno il valore della refurtiva. Smalling, scosso come tutta la famiglia e ancora infortunato, non ha partecipato all'allenamento del pomeriggio a Trigoria.

I precedenti

In passato il calciatore è già stato vittima di una rapina a mano armata in casa, nel 2021, e più recentemente di un altro tentativo di furto. Tre uomini armati erano entrati infatti nella sua abitazione in zona Appia forzando la grata della camera da letto. Dopo aver puntato una pistola alla testa del difensore lo avevano costretto ad aprire la cassaforte portando via tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Lo scorso agosto, invece, il tentativo di furto era stato sventato dopo che due persone si erano introdotte nel giardino del calciatore. Su quanto avvenuto lunedì sera gli inquirenti ascolteranno Smalling e sarà lui a segnalare eventuali oggetti portativi via dai malviventi che non sono riusciti a scassinare la cassaforte.

