Da Gazzè a Harry Potter: feste a tutta musica. E a Capodanno evento live al Circo Massimo

di Donatella Aragozzini

Feste di Natale all'insegna dello spettacolo, per i romani che trascorreranno le feste in città, con tantissimi appuntamenti in agenda.

MUSICA LIVE Per quanto riguarda la musica, si va dallo show dell'Harlem Gospel Choir (Auditorium Parco della Musica, 25 dicembre) alle melodie natalizie proposte da Europa InCanto, ensemble da camera composto da giovani professori d’orchestra d'età compresa tra i 18 e i 35 anni (Teatro Manzoni, 27 dicembre), dal concerto di Alessandro Mannarino a quello di Max Gazzè (Auditorium Parco della Musica, rispettivamente 26-27-28 e 29-30 dicembre), dal jazz di Lino Patruno (Cotton Club, domani) al live di fine anno di Blanco, Lazza e Francesca Michielin (Circo Massimo, 31 dicembre). Senza dimenticare l'evento, per la prima volta a Roma, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice in Concerto”, che vedrà gli oltre 80 musicisti dell'Orchestra Italiana del Cinema eseguire la colonna sonora del film dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione della pellicola (Auditorium Conciliazione, 27 e 28 dicembre).

IN TEATRO Tante anche le proposte teatrali: si ride con “L’Anatra all’Arancia, interpretato da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli (Quirino, da domani al 7 gennaio), con Carlo Buccirosso, protagonista della commedia “Il vedovo allegro” (Manzoni, dal 26 dicembre al 21 gennaio), con Enrico Brignano e il suo “Ma...

PER I PIU’ PICCOLI

Musica, mistero e una sorte di escape room che coinvolge il pubblico in sala sono invece gli ingredienti del musical “Velvet Motel” (Teatro Lo Spazio, dal 29 al 31 dicembre), mentre per i più piccoli c'è “Un Natale favoloso... a teatro”, una storia natalizia che racchiude i più grandi successi di Carolina (Auditorium Conciliazione, 26 dicembre).

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA