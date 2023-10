Serpente entra in un’abitazione ma viene bloccato dal gatto: quanto è pericoloso il «biacco»?

Aumentano i casi di serpenti all'ombra del Colosseo. In una casa della Capitale un rettile ha tentato di entrare nella dimora. Ma ha dovuto fare i conti con due «difensori»: la porta di vetro che separava l'ingresso dall'esterno e un gatto dal colore nero.



Roma, serpente nell'ospedale San Camillo: trovato dentro una stanza. L'esperta: «È colpa del caldo»

Serpente in spiaggia, paura allo stabilimento: «Strisciava tra i lettini, decine di casi»



Il biacco

Chiamato anche milordo o colubro verde e giallo. Il suo morso non è velenoso. Il biacco è classificato in due modi (Hierophis viridiflavus, precedentemente come Coluber viridiflavus). Si tratta di un serpente della famiglia dei Colubridi, frequente incontrarlo nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati, sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi. È il più diffuso e abbondante serpente italiano: tuttavia è una specie rigorosamente protetta, perchè purtroppo, la popolazione è in declino: perciò in Italia, come in altri paesi, vi sono aree protette adibite alla sopravvivenza di questa specie (non è possibile tenerlo in cattività).

È presente e tutelato, ad esempio, nel Parco Naturale Regionale di Molentargius.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA